Священники объяснили, можно ли верующим праздновать Хеллоуин

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Могут ли верующие христиане принимать участие в праздновании кануна Дня всех святых, рассказали представители католической и православной Церквей.

Согласно идее праздника, перед Днём всех святых (в Римско-Католической церкви 1 ноября) все силы зла должны обратиться в бегство. В праздничных ритуалах высмеивается нечистая сила, празднуется торжество Бога. Однако по мнению многих священников , сейчас праздник имеет светское и коммерческое воплощение, связанное, скорее, с фильмами ужасов, а христианский дух ушёл из праздника, пояснил РИА Новости генеральный викарий Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов

Если верующие католики живут в тех местах, где Хеллоуин празднуют, они призваны реализовать христианский смысл праздника. В России среди католиков участвовать в праздновании традиции нет.

По мнению клирика Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонаха Макария (Маркиша), сейчас Хеллоуин является антихристианским праздником, связанным с мистицизмом, и не имеющим отношения ни к религии, ни к истории западных народов.

К тому же он вытесняет нашу традицию: мы просто «слизали» праздник у американцев. Это похоже на то, как маленький ребёнок тянет в рот всё, что попало, даже окурки. От посещения этого праздника люди, безусловно, теряют — духовное, национальное сознание и просто сознание, потому что посещать такие мероприятия — бездумное действие, — считает клирик.

Иеромонах добавил, что особенно плохо, если на Хеллоуин приглашают детей, а их родители не демонстрируют негативного отношения к этой среде.

Как писал NEWS.ru ранее, депутат Государственной думы Наталья Поклонская в разговоре с журналистами рассказала, что будет отмечать Хеллоуин. По словам парламентария, она займётся этим, если будет соответствующее настроение.