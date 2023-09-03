Бархатный сезон и снег: какая погода будет в России с 4 по 10 сентября Роман Вильфанд сообщил, что во многих регионах России ожидается похолодание, дожди и порывистый ветер, а в Якутии выпадет первый снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологи рассказали NEWS.ru, какая погода ожидается в России с 4 по 10 сентября. По их словам, в большинстве регионов начнется существенное похолодание. В Крыму спадет тропическая жара и начнется бархатный сезон, а Краснодарский край и Ставрополье, наоборот, зальют сильные ливни. На Урале будет сухо, но прохладно, дневные и ночные температуры опустятся ниже климатической нормы. А в Якутии ожидается первый снег. Зато в Приморье на следующей неделе прогнозируют существенное улучшение погоды — там наконец прекратятся сильные дожди.

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал NEWS.ru, что на следующей неделе в Москве ожидается очень неустойчивая погода. Первые два дня недели, 4 и 5 сентября, еще будет достаточно тепло — днем температура будет держаться около 20 градусов. Но уже 5 сентября закончится метеорологическое лето — среднесуточная температура станет ниже 15 градусов.

«В среду на Москву пойдет холодный фронт. Температура существенно понизится: днем в лучшем случае ожидается от 12 до 17 градусов выше нуля, а ночью — всего 7–12 градусов», — сказал Евгений Тишковец.

Он добавил, что в столичный регион придут дожди, будет дуть холодный северо-западный порывистый ветер.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, несмотря на существенное похолодание, температура все равно остается на 1–2 градуса выше климатической нормы. Такая же ситуация, по его словам, будет и в других регионах Центральной России. Температура там начнет понижаться с 2 сентября из-за того, что к этим территориям будет приближаться фронтальный раздел — переходная зона между двумя воздушными массами в атмосфере.

«Он еще не очень хорошо выражен, но тем не менее осадки будут и дневные температуры понизятся», — уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Придут ли дожди в Ленинградскую область

В Петербурге и Ленинградской области в общем температурный фон тоже будет постепенно понижаться и приближаться к сентябрьской норме, заявил Роман Вильфанд. С 2 по 6 сентября столбики термометров там опустятся примерно на 4–5 градусов — до 17–19 днем. Ночные температуры, по словам метеоролога, в Ленинградской области будут держаться на уровне 12–15 градусов выше нуля.

«И что очень важно — на Ленинградскую область будет оказывать влияние циклон, поэтому в регионе будет довольно дождливый период», — рассказал Роман Вильфанд.

Когда начнется бархатный сезон на юге России

Евгений Тишковец прогнозирует, что на следующей неделе жара в Крыму спадет. С 5-6 сентября пойдет понижение температуры до 23–28 днем.

«С середины следующей недели в Крыму начнется настоящий бархатный сезон. Он продержится довольно долго — до конца сентября — начала октября», — уточнил он.

Температура воды в Крыму ближайшую неделю, добавил метеоролог, будет держаться около 25 градусов — вполне комфортно для купания. А в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье, прогнозирует Роман Вильфанд, тоже ожидается небольшое похолодание — с 28–33 градусов до 24–29.

«Но самое важное, что из-за значительной неустойчивости в атмосфере там будут сильные дожди и порывистый ветер до 25 метров в секунду. Это опасное погодное явление», — предупредил он.

В каких регионах ожидается похолодание

По словам Романа Вильфанда, на Урале циклон, который приносил непрекращающиеся дожди последние 10 дней, в начале следующей недели наконец уйдет. С 4 сентября там будет сухая погода, преимущественно без осадков. Этот прогноз касается в первую очередь Свердловской, Челябинской, Курганской областей и юга Тюмени, уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

«Дневные температуры на Урале ожидаются невысокие — от 15 до 20 градусов. А ночью столбики термометров будут опускаться до 6–10 градусов», — сообщил Роман Вильфанд.

По его словам, это довольно холодная погода для начала сентября. Температурные значения в уральских регионах будут на несколько градусов ниже климатической нормы.

В Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях и Алтайском крае дневная температура в начале следующей недели будет держаться в диапазоне от 18 до 23 градусов выше нуля. Однако к середине недели там заметно похолодает: столбики термометров опустятся аж до 14–19 градусов. Ночи тоже будут довольно холодными.

«Ночные температуры в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях первые два дня недели будут невысокие, а к среде они еще опустятся — всего до 5–10 градусов», — добавил Роман Вильфанд.

Еще холоднее будет на следующей неделе в Якутии. Там ночные температуры, по прогнозу научного руководителя Гидрометцентра, будут держаться около 0 градусов, а дневные не превысят отметку 8–9 градусов выше нуля. По его словам, это максимально возможные значения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закончатся ли дожди в Приморье

Роман Вильфанд сообщил, что в Приморье на следующей неделе погода существенно улучшится. Там прогнозируется высокая температура. В течение первой половины следующей недели днем она составит 22–27 градусов, а ночью — 13–18 градусов. А 4 сентября в регионе должны закончиться дожди, максимум будут мелкие кратковременные, сказал метеоролог.

«Но дело в том, что существенные осадки, которые уже выпали, все еще составляют проблему. Есть такое понятие, как „волна добегания“. Приморье — это же гористый регион. Когда в горах выпадают осадки, они потом скатываются. Эта „волна добегания“ — один-два дня. Поэтому последствия ливней еще будут сказываться», — уточнил он.

Каким будет сентябрь в России

В целом сентябрь будет довольно теплый, прогнозируют Роман Вильфанд и Евгений Тишковец. В европейской части России, на Урале и юге Сибири ожидаются температуры выше климатической нормы.

«Но погода будет неоднородной. Будет и понижение температур. Нужно будет внимательно слушать прогнозы Росгидромета — они объявят, когда в Россию придет бабье лето», — заключил Роман Вильфанд.

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