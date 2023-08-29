Вертолет Ми-8 рухнул в Челябинской области: кто погиб, причина крушения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-8 29 августа разбился в Челябинской области при выполнении учебного полета. Он упал в лесу возле поселка Прудный в Сосновском районе. Что известно о причинах катастрофы, кому принадлежал борт?

Что произошло, сколько человек погибло

Источник ТАСС отметил, что на борту Ми-8 находились четыре человека, они погибли во время полета. Падение вертолета также подтвердил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

Губернатор региона Алексей Текслер рассказал, что, по предварительным данным, погибли три человека, а борт принадлежал ФСБ РФ.

«В районе Красного Поля Сосновского района Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Позднее сотрудники МЧС обнаружили трех погибших при падении Ми-8. Жертв и пострадавших среди местного населения зафиксировано не было.

Фото: МЧС России

Что могло стать причиной катастрофы

Предполагаемой причиной крушения Ми-8 в Челябинской области стал отказ техники. По словам очевидцев трагедии, вертолет перед крушением болтало из стороны в сторону, после чего он стал резко падать. На месте инцидента произошел пожар.

По данным Telegram-канала Mash, причиной крушения могла стать плохая видимость.

«Предварительная причина падения вертолета Ми-8 в Челябинской области — плохая видимость. Борт мог зацепиться за высоковольтные провода, после чего рухнул на землю. По нашей информации, это был учебно-тренировочный полет. На борту находились двое курсантов и пилот-инструктор. Все погибли», — говорится в публикации.

Официальной информации о причине крушения Ми-8 на данный момент не поступало.

Когда произошла последняя громкая катастрофа с участием Ми-8 в России

27 июля 2023 года в районе населенного пункта Тюнгур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай близ границы с Казахстаном потерпел крушение вертолет Ми-8 компании «Алтай Авиа» во время приземления. Предполагается, что в процессе снижения он задел лопастями линию электропередачи. После падения вертолет загорелся, двоим выжившим удалось самостоятельно покинуть его и дойти до больницы. Сначала сообщалось о четырех погибших и десяти пострадавших. Однако позднее стало известно, что погибло шесть человек.

Одна из выживших в трагедии назвала чудом свое спасение. Пострадавшая сообщила, что обожгла горло дымом, поэтому говорить и дышать практически не могла.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения».

Читайте также:

Опубликованы кадры с места крушения вертолета ФСБ под Челябинском

Опубликованы первые фотографии упавшего под Челябинском вертолета

Упавший под Челябинском вертолет принадлежал ФСБ