Супруги из Липецкой области могут сесть в тюрьму за кражу еды

https://static.news.ru/photo/980d2740-5e6b-11eb-bd60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница сетевого магазина в Ельце обнаружила супружескую пару, воровавшую еду. За время новогодних праздников они похитили продуктов на четыре тысячи рублей.

В магазине заметили кражу продуктов 11 января, когда просматривали записи с камер видеонаблюдения. В частности, было зафиксировано, что 5 января мужчина и женщина зашли в торговый зал, прихватив продуктовую корзину, куда положили бутылку алкогольного напитка, 1,5 кг мяса, упаковку кофе, молоко, макароны и пакет лука. После часть продуктов женщина положила в пакет и вынесла, минуя кассу. Другую часть оплатил мужчина. Спустя несколько дней пара повторила трюк, сообщает управление МВД по Липецкой области.

Полиция также просмотрела записи видео. Выяснилось, что промыслом занимались 41-летний муж и 38-летняя жена, оба ранее привлекались к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.

Как писал NEWS.ru, в деревне Путилково (городской округ Красногорск Московской области) мужчина, угрожая ножом, забрал у местной жительницы две бутылки шампанского Dom Perignon общей стоимостью 14 тысяч рублей, бутылку коньяка Hennessy XO за 20 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и поиску злоумышленника.