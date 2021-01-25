Супруги из Липецкой области могут сесть в тюрьму за кражу еды

Сотрудница сетевого магазина в Ельце обнаружила супружескую пару, воровавшую еду. За время новогодних праздников они похитили продуктов на четыре тысячи рублей.
В магазине заметили кражу продуктов 11 января, когда просматривали записи с камер видеонаблюдения. В частности, было зафиксировано, что 5 января мужчина и женщина зашли в торговый зал, прихватив продуктовую корзину, куда положили бутылку алкогольного напитка, 1,5 кг мяса, упаковку кофе, молоко, макароны и пакет лука. После часть продуктов женщина положила в пакет и вынесла, минуя кассу. Другую часть оплатил мужчина. Спустя несколько дней пара повторила трюк,
Полиция также просмотрела записи видео. Выяснилось, что промыслом занимались 41-летний муж и 38-летняя жена, оба ранее привлекались к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело.
Как писал NEWS.ru, в деревне Путилково (городской округ Красногорск Московской области) мужчина, угрожая ножом, забрал у местной жительницы две бутылки шампанского Dom Perignon общей стоимостью 14 тысяч рублей, бутылку коньяка Hennessy XO за 20 тысяч рублей и ювелирные украшения.
Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и поиску злоумышленника.