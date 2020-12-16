В Подмосковье грабитель забрал у женщины шампанское за 14 тысяч рублей

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В деревне Путилково (городской округ Красногорск Московской области) мужчина, угрожая ножом, забрал у местной жительницы три бутылки дорогих алкогольных напитков и украшения.

Об этом телеканалу «360» рассказал источник в правоохранительных органах. Инцидент произошёл днём 15 декабря на лестничной площадке многоквартирного дома. Вооружённый ножом грабитель в медицинской маске угрозами заставил безработную женщину пустить его в квартиру. Затем мужчина похитил две бутылки шампанского Dom Perignon общей стоимостью 14 тысяч рублей, бутылку коньяка Hennessy XO за 20 тысяч рублей и ювелирные украшения.

Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и поиску злоумышленника.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с ножом попытался ограбить один из магазинов города. Как передавал NEWS.ru, сотрудники магазина и один из покупателей смогли обезвредить нападавшего и задержать его до прибытия полиции.