В Подмосковье грабитель забрал у женщины шампанское за 14 тысяч рублей

В деревне Путилково (городской округ Красногорск Московской области) мужчина, угрожая ножом, забрал у местной жительницы три бутылки дорогих алкогольных напитков и украшения.
Об этом телеканалу «360»
Полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления. Проводятся оперативные мероприятия по установлению личности и поиску злоумышленника.
Ранее в Екатеринбурге мужчина с ножом попытался ограбить один из магазинов города. Как передавал NEWS.ru, сотрудники магазина и один из покупателей смогли обезвредить нападавшего и задержать его до прибытия полиции.