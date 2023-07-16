SuperJob узнал, какие привычки супругов больше всего раздражают россиян SuperJob: россиян стали меньше раздражать привычки их супругов

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Курение стало главной привычкой, которая раздражает россиян в своих супругах, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного сервисом SuperJob. Такой вариант озвучили 8% мужчин и 10% женщин. При этом доля россиянок, относящихся к слабостям партнера с терпимостью, увеличилась вдвое с 2010 года.

Как выяснили авторы исследования, данная тенденция меньше выражена среди мужчин. Несмотря на это, представители данного пола также начали относиться к привычкам супругов с меньшим раздражением.

По данным опроса, 7% женщин не нравится, когда их мужья храпят. Чуть меньшее количество россиянок раздражают супруги, разбрасывающие вещи, а 5% больше всего не любят в партнерах пристрастие к алкоголю. Мужчины при этом признались, что не терпят в женах занудство, болтливость и лень. Не меньше их раздражает привычка супругов подолгу сидеть в телефоне.

Опрос проводился по всей России с 1 по 14 июля среди экономически активного населения старше 18 лет, которые состоят в браке. Выборка составила 1600 респондентов.

Ранее сервис SuperJob выяснил, представители каких профессий в России перерабатывают больше остальных. Среди них оказались маркетологи (79%), врачи (62%), педагоги (38%). При этом свыше половины россиян признались, что перерабатывают систематически. По данным исследования, привычка задерживаться на работе связана с уровнем оплаты труда.