Названа профессия, представители которой перерабатывают больше всех SuperJob: в России больше всех перерабатывают маркетологи, учителя и врачи

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России 56% работающих граждан систематически перерабатывают, затрачивая на это на 31% больше нормы рабочего времени в месяц. Такие данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob приводит РБК. Согласно полученным результатам, только одному из трех россиян не приходится работать сверхурочно.

При этом переработки и задержки на работе во многом связаны с уровнем оплаты труда респондентов. Так, среди тех участников опроса, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, никогда не задерживаются на работе 39%, а среди тех, кто получает более 80 тысяч рублей в месяц, таких насчитывается 29%.

При этом больше всего перерабатывают маркетологи (79%), врачи (62%), педагоги (38%). Меньше всех подвержены переработкам менеджеры по продажам и операторы call-центров.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года длительность трудовой недели у россиян составила 38 часов 30 минут. Это рекордный показатель с 2010 года. По имеющимся данным, в январе — марте 2023 года 89,8% россиян работали от 31 до 40 часов в неделю. При этом перерабатывали — трудились более 40 часов — 4,3% населения, а показатель меньше 31 часа зафиксировали у 3,9% граждан.

В этой связи глава комитета по труду и социальной политике Государственной думы Ярослав Нилов заявил, что нужно скорректировать действующее российское законодательство в части регулирования ненормированного рабочего дня россиян. По его словам, необходимо закрепить ограничения, фиксирующие максимальное количество часов переработки в год.