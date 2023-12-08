Суд защитил честь Дерипаски Суд обязал Полонского выплатить Дерипаске 20 млн рублей по иску о защите чести

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Олег Дерипаска

Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски по его иску о защите чести и достоинства, который тот подал также против RTVI и Google, заявил ТАСС адвокат Дерипаски Алексей Мельников. По словам правозащитника, суд удовлетворил исковые требования истца и обязал Полонского и ООО RTVI Production опровергнуть порочащие сведения. Он добавил, что деньги будут направлены в благотворительный фонд «Вольное дело».

Сегодня суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными и порочащими Олега Владимировича сведения, распространенные Сергеем Юрьевичем Полонским, ООО RTVI Production и Google LLC в интервью Полонского от 10 декабря прошлого года, — сказал Мельников.

Ранее суд удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову о защите чести и достоинства. Несмотря на то что в иске была указана сумма в 2 млрд рублей, суд обязал Тинькова выплатить только 20 млн рублей. Также он обязан удалить пост, ставший предметом иска.

Дерипаска подал иск против Тинькова и компании Meta Platforms Inc. (деятельность в РФ запрещена) о защите чести и достоинства в августе 2022 года. Причиной обращения в суд стали оскорбительные высказывания Тинькова в адрес истца в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В апреле Тиньков назвал в одной из публикаций своего коллегу «олигархом и вором».