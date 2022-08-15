Дерипаска подал иск против Тинькова и Meta

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против предпринимателя Олега Тинькова и компании Meta Platforms Inc. (деятельность в РФ запрещена) о защите чести и достоинства, передает «Интерфакс». Заседание Усть-Лабинского суда в Краснодарского крае по этому делу пройдет 16 августа. Сумма иска к Тинькову — 2 млрд рублей.

В производстве суда находится исковое заявления Олега Дерипаски к компании Meta Platforms Inc. и Олегу Тинькову о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации, — сообщили агентству в суде.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников сообщил «Интерфаксу», что причиной обращения в суд стали оскорбительные высказывания Тинькова в адрес истца с его стороны в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей, — заявил правозащитник.

Он отметил, что от истца к компании Meta никаких финансовых требований не заявлено. Сторона просит суд обязать компанию удалить информацию, не соответствующую действительности.

Ранее миллиардер Роман Абрамович подал в Европейский суд в Люксембурге в ответ на решение Совета Евросоюза ввести против него санкции. Миллиардер попал в санкционный список в середине марта. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Европу.

Позднее, в июле, Абрамович, имеющий португальское гражданство, потребовал от Евросоюза перевод в размере $1 млн на счет его благотворительного фонда. Предприниматель считает, что санкции нарушают его основные права, защищаемые Союзом, членом которого является Португалия.