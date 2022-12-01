Братьев Магомедовых приговорили к тюремным срокам за хищение Суд приговорил совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых к 19 и 18 годам колонии за хищение 11 млрд рублей

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Зиявудин Магомедов

Мещанский суд Москвы приговорил совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима по делу о создании ОПС и хищении 11 млрд рублей. Его брат, экс-сенатор и бывший совладелец компании Магомед Магомедов осужден на 18 лет колонии строгого режима. Каждый из них оштрафован на 2,5 млн рублей, сообщил ТАСС. Также были удовлетворены иски к другим фигурантам дела на 3,6 млрд рублей. Деньги должны быть взысканы со всех подсудимых из их арестованного имущества.

Назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, Магомеду Магомедову назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 2,5 млн рублей, — говорится в постановлении суда.

Другим фигурантам дела суд назначил от семи до 12 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

По версии гособвинения, братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, в качестве материальной базы которого использовали аффилированные с ними юридические лица в составе ООО «Группа «Сумма». С 2010 по 2016 год по госконтрактам и договорам, заключенным с этими компаниями, было похищено более 11 млрд рублей.

Согласно приговору, подсудимые имели изначальный умысел для совершения преступлений, действовали сообща, используя офшорные схемы и другие уловки для хищения чужого имущества в особо крупном размере.

Магомедовы и другие фигуранты дела обвинялись в организации преступного сообщества и участии в нем с использованием служебного положения (ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ), по девяти эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также вменялось незаконное хранение оружия.