Суд признал Магомедовых виновными в организации преступного сообщества Суд признал братьев Магомедовых виновными в организации преступного сообщества

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Зиявудин Магомедов

Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о хищениях на 11 млрд рублей в отношении совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего совладельца компании Магомеда Магомедова, передает корреспондент ТАСС. Наказание будет названо в завершающей части судебного акта, оглашение которого может занять больше одного дня в связи с большим объемом.

Магомедовы и другие фигуранты дела обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем с использованием служебного положения (ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ), по девяти эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Магомеду Магомедову также вменяется незаконное хранение оружия. Также в числе обвиняемых значатся бывший гендиректор АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергей Поляков, бывший начальник департамента экономической безопасности ОЗК Роман Грибанов, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров и бывший глава компании «Интэкс» Артур Максидов.

По версии гособвинения, братья Магомедовы не позднее 2010 года создали преступное сообщество, в качестве материальной базы которого использовали аффилированные с ними юридические лица в составе ООО «Группа «Сумма». С 2010 по 2016 год по госконтрактам и договорам, заключенным с этими компаниями, было похищено более 11 млрд рублей.

Прокурор в ходе прений сторон попросил суд признать Зиявудина Магомедова виновным и приговорить к 24 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,5 млн рублей и ограничению свободы на два года. Для Магомеда Магомедова прокурор запросил 21 год колонии и штраф в том же размере. Максидову и Полякову прокурор попросил назначить по 18 лет колонии, Грибанову — 16 лет, Петрову — восемь лет. Кроме того, обвинение просит удовлетворить исковые требования потерпевшей стороны более чем на 9 млрд рублей, а также конфисковать имущество и недвижимость фигурантов дела.

Ранее сообщалось, что в деле фигурируют девять эпизодов хищения при строительстве таких крупных проектов, как стадион «Балтика» в Калининграде, реконструкции аэропорта Храброво, поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС. Гособвинение заявило иск к подсудимым на сумму 5,8 млрд рублей. На оставшуюся сумму ущерба потерпевшие подали гражданские иски.