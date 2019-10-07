https://static.news.ru/photo/ffa879fe-e91e-11e9-be1b-fa163e074e61_660.jpg Абдулмумин Гаджиев Фото: Абдулмумин Гаджиев/facebook.com

Верховный суд Дагестана отменил решение нижестоящей инстанции о продлении ареста журналисту газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву, обвиняемому в якобы «финансировании терроризма». Такое решение было принято при рассмотрении апелляционной жалобы фигуранта дела.

При рассмотрении жалобы выяснилось, что Советский райсуд Махачкалы, в очередной раз оставивший журналиста в СИЗО, допустил процессуальные нарушения, которые «не позволяли дать оценку эффективности организации предварительного расследования», передаёт « Интерфакс ».

Верховный суд Дагестана в связи с этим направил материал о продлении Гаджиеву ареста на новое разбирательство в первую инстанцию. Теперь Советскому суду Махачкалы придётся выносить решение в ином составе.

Гаджиев оставлен в СИЗО на 10 суток до повторного рассмотрения.

Как писал News.ru, 10 сентября Советский суд Махачкалы продлил на два месяца арест Абдулмумина Гаджиева. Защита настаивала на домашнем аресте. Власти более 200 раз отказали жителям республики в проведении акции солидарности с преследуемым сотрудником СМИ.

В июле Верховный суд Дагестана оставлял в силе предыдущее решение об аресте Гаджиева, которого заподозрили в якобы «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности».

Профсоюз журналистов и работников СМИ осудил арест Гаджиева. Данное решение, по мнению организации, наносит удар по профессиональному сообществу.