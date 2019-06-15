https://static.news.ru/photo/cf56e5d4-8ed2-11e9-9e14-fa163e074e61_1024.jpg Абдулмумин Гаджиев Фото: facebook.com/ibn.dakik

Полиция задержала в Дагестане редактора отдела «Религия» газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева по подозрению в финансировании терроризма.

Следователи уверены, что журналист перечислял деньги на счёт Абу Умара Саситлинского, которого считают вербовщиком и финансистом террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В доме задержанного был проведён обыск, оперативники изъяли технику и телефоны. По словам адвоката Гаджиева, его подзащитного в это время дома не было. Против журналиста возбуждены два уголовных дела: об участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и о содействии террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). передаёт РБК .

В самом издании обвинение назвали абсурдным. Руководство газеты заявило, что ждёт разъяснений касательно причин задержания своего сотрудника.

Ранее News.ru писал о том, что украинское правосудие вынесло определение поместить задержанного накануне экс-руководителя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики (ДНР) Романа Лягина на 60 дней в СИЗО, на время проведения следственных действий.