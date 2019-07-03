https://static.news.ru/photo/9fe9bde4-9d87-11e9-961e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/ibn.dakik

Верховный суд Республики Дагестан оставил в силе решение об аресте журналиста издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева на два месяца. Перед зданием инстанции собрались десятки человек, в том числе коллеги фигуранта дела о якобы финансировании терроризма и участии в террористической организации.

О решении суда передаёт « МБХ Медиа ».

Между тем, у здания Верховного суда Республики Дагестан в Махачкале проходили одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Собравшиеся требовали его освобождения и снятия обвинений, сообщает Профсоюз журналистов .

Как писал News.ru, 18 июня Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал Абдулмумина Гаджиева. Полиция Дагестана задержала сотрудника газеты «Черновик» 14 июня. Его заподозрили в якобы «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности».

Профсоюз журналистов обратил внимание на попытку силовиков «засекретить» дело Гаджиева, а также на то, что один из якобы свидетелей по его делу давал показания под пытками.