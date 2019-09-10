https://static.news.ru/photo/55ad7178-d3fe-11e9-b27e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Советский суд Махачкалы продлил на два месяца арест журналисту дагестанского издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву. Защита настаивала на домашнем аресте. Власти более 200 раз отказали жителям республики в проведении акции солидарности с преследуемым сотрудником СМИ.

Срок содержания под стражей Гаджиева продлён на два месяца — до 13 ноября, — цитирует представителя инстанции « Интерфакс ».

Следствие, обосновывая ходатайство об аресте, указало на необходимость до конца изучить движение денег по банковским счетам, а также ознакомить обвиняемого с постановлением о назначении молекулярно-генетической судебной экспертизы, пишет « Черновик ».

Адвокат Гаджиева назвал ходатайство следствия о продлении ареста неуважением к суду, опасаясь, что так может происходить «минимум год».

Они (следствие. — News.ru) обращаются — суд из-за тяжести статьи продлевает <...>. Это ведь суд, а не филиал Следственного комитета, — подчеркнул защитник журналиста.

По мнению адвоката Асада Джабирова, Гаджиев должен быть переведён под домашний арест, потому что в СИЗО ему не позволяют достаточно видеться с представителями защиты.

О каком праве на защиту может быть речь? Хотим, чтобы суд учёл условия, которые создаются, — аргументировал свою позицию Джабиров.

Между тем, как сообщает « Кавказский узел », дагестанские активисты и правозащитники не имеют возможности провести в республике митинг в поддержку Гаджиева. Местные чиновники 209 раз отказали им в праве на собрание.

Как писал News.ru, в начале июля Верховный суд Дагестана оставил в силе решение об аресте редактора отдела «Религия» дагестанского еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева на два месяца. В июне его заподозрили в якобы «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности».

Профсоюз журналистов и работников СМИ осудил арест Гаджиева. Данное решение, по мнению организации, наносит удар по профессиональному сообществу.