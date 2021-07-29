Суд отказался отправлять в СИЗО участницу Pussy Riot по «санитарному делу»

Преображенский районный суд столицы отклонил представление ФСИН о заключении в СИЗО участницы Pussy Riot Марии Алёхиной, которую обвиняют в рамках «санитарного дела». Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Даниила Бермана.

По словам юриста, Федеральная службы исполнения наказаний попросила ужесточить меру пресечения находящейся под домашним арестом Алёхиной. Это представление поддержал государственный обвинитель.

В последнее время Алёхину дважды задерживали на 15 суток. В последний раз 8 июля суд признал её виновной в неповиновении требованиям полицейского. До этого её задерживали 22 июня, когда она выходила из дома, чтобы сделать прививку от коронавируса.

Также за последний месяц силовики задерживали других участников Pussy Riot. Все они получали по 15 суток административного ареста.

Девушка сейчас находится под домашним арестом как обвиняемая по «санитарному делу» — о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его фигуранты обвиняются в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на протестной акции. Следствие утверждает, что действия организаторов мероприятия создали «угрозу массового заболевания».

Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.