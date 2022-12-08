Организаторов отмененного концерта Барских обязали вернуть деньги за билеты Суд обязал организаторов отмененного концерта Барских в Екатеринбурге вернуть деньги за билеты

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Компанию — организатора несостоявшегося концерта украинского певца Макса Барских в Екатеринбурге обязали вернуть деньги за проданные билеты. Такое решение по итогам рассмотрения коллективного иска принял Ленинский районный суд, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора. Концерт планировался еще осенью 2020 года, но из-за коронавируса его дважды переносили, в последний раз — на апрель 2022 года. Однако после начала спецоперации артист отказался выступать в России.

Суд удовлетворил заявленные требования частично: деньги за билеты потребителям будут возвращены в полном объеме, а вот сумма морального вреда была снижена решением судьи с заявленных 5000 до 300 рублей, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Концерт организовала компания «Ладошки Шоу». Деньги за билеты стоимостью от 2500 до 7500 рублей вернут шести заявителям. Также в пользу 24 человек пойдут штрафы в размере от 150 до 3900 рублей, выписанные судом за отказ организатора добровольно удовлетворить требования.

Решение суда пока не вступило в силу. Изначально коллективный иск подали 36 человек, но к моменту рассмотрения жалобы 12 из них отказались от своих требований, решив спор в добровольном порядке, а еще 18 вышли из процесса после возврата денег, решив не добиваться возмещения морального вреда.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко ранее заявил NEWS.ru, что перспективы Макса Барских на западной сцене можно сравнить с дыркой от бублика. Критик объяснил, что исполнители с постсоветского пространства не находят слушателя на Западе, где популярностью пользуется музыка таких артистов, как Drake или Katy Perry, а украинцы были по-настоящему востребованы только в РФ.