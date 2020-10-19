Студенты РГГУ требуют перевести все занятия в онлайн-режим

Учащиеся Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) начали сбор подписей обращением к ректору Александру Безбородову. Они требуют перевести все занятия в дистанционный формат.
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Студенты также подчёркивают, что не все преподаватели старше 65 лет переведены на удалённый режим работы. А студенты с хроническими заболеваниями, пишут авторы, вынуждены посещать очные пары, так как администрация не составила для них отдельного учебного плана, — говорится в сообщении.
Между тем на сайте вуза
Работники и студенты без масок или с повышенной температурой не будут допускаться в здания университета, — отмечалось в сообщении.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что переход университетов на удалённую работу будет осуществляться в каждом конкретном регионе отдельно, исходя из ситуации с коронавирусом. Сейчас дистанционно обучаются только определённые группы студентов. Ведомство также рекомендовало педагогам старше 65 лет работать удалённо.
В свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство не планирует переводить школы на дистанционное обучение.