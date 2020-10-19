Студенты РГГУ требуют перевести все занятия в онлайн-режим

https://static.news.ru/photo/83f7bf30-1204-11eb-bb62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учащиеся Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) начали сбор подписей обращением к ректору Александру Безбородову. Они требуют перевести все занятия в дистанционный формат.

Как сообщает Telegram-канал студенческого журнала DOXA, в петиции указывается на невозможность соблюдения санитарной дистанции «в маленьких аудиториях». Авторы обращения пишут, что в вузе якобы «недостаточно следят за тем, чтобы все носили маски».

Студенты также подчёркивают, что не все преподаватели старше 65 лет переведены на удалённый режим работы. А студенты с хроническими заболеваниями, пишут авторы, вынуждены посещать очные пары, так как администрация не составила для них отдельного учебного плана, — говорится в сообщении.

Между тем на сайте вуза указано , что с начала учебного года в университете введён масочный режим, а на входе всем измеряют температуру.

Работники и студенты без масок или с повышенной температурой не будут допускаться в здания университета, — отмечалось в сообщении.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что переход университетов на удалённую работу будет осуществляться в каждом конкретном регионе отдельно, исходя из ситуации с коронавирусом. Сейчас дистанционно обучаются только определённые группы студентов. Ведомство также рекомендовало педагогам старше 65 лет работать удалённо.

В свою очередь глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство не планирует переводить школы на дистанционное обучение.