Студентам-медикам заплатят до 10 тысяч рублей в месяц за работу с COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить студентам-медикам, борющимся с коронавирусом, до 10 тысяч рублей в ноябре и декабре.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, студенты медицинских колледжей и вузов получат выплаты 7 и 10 тысяч рублей соответственно за прохождение практики в условиях пандемии.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что свыше 50 тысяч студентов медицинских высших учебных заведений помогают медработникам в России в борьбе с пандемией COVID-19. Он отметил, что студенты медицинских вузов на сегодняшний день являются «надёжной опорой и помощью медработникам».

NEWS.ru писал, что правительство РФ продлило до конца 2021 года выплаты работникам, оказывающим помощь больным с COVID-19. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Также сообщалось, что будет выделен 1 млрд рублей на дополнительные выплаты студентам медицинских вузов, работающим в больницах в условиях пандемии.