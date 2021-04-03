Студентам ещё из шести стран разрешили вернуться в РФ на учёбу

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Студенты ещё из шести эпидемиологически благополучных стран: Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана и Шри-Ланки могут въехать на территорию России для продолжения обучения в вузах. Соответствующее распоряжение выпустило правительство РФ.

Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения, — сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее был разрешён въезд в РФ студентам из 25 стран: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии и Японии.

В министерстве подчеркнули, что этот список стран регулярно обновляется оперштабом по борьбе с коронавирусом и доводится до обучающихся через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы учебных заведений в соцсетях и мессенджерах.

Как писал NEWS.ru, приёмная кампания в Московском государственном университете им. Ломоносова пройдёт преимущественно в дистанционном формате, рассказал ректор учреждения Виктор Садовничий. По его словам, абитуриенты смогут подать документы в вуз с 20 июня. Ректор рассказал, что подать документы можно из любой точки мира по номеру телефона. Кроме того, есть возможность дистанционно проконсультироваться с приёмной комиссией. В течение приёмной кампании абитуриент получает возможность отслеживать статус своих документов в личном кабинете.

В 2021 году вузы получили право организовать набор сразу по нескольким родственным специальностям и не проводить конкурс по каждому отдельному направлению. Сначала студентов могут набирать на факультет, а после I–II курса распределять по специальностям.