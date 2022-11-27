Стало известно, в какой ситуации россияне готовы отдать мошенникам все

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Телефонные мошенники стали придумывать все более изощренные способы нажиться на гражданах. В частности, модернизации подверглась известная и популярная схема, при которой злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Если человек им поверит, он рискует оказаться полностью разорен. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы «настоящий не повис» на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жилье — все тем же путем взятия кредита, но уже под залог жилья, — рассказал эксперт.

Он предупредил о том, что ни в коем случае не следует вступать в телефонные диалоги с подозрительными личностями. По словам юриста, сотрудники полиции или ФСБ никогда не звонят по телефону для обсуждения подобных вопросов, а предпочитают встречаться лично.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Потехин предупредил, чтобы не стать жертвой мошенников во время распродажи «Черная пятница», важно совершать онлайн-покупки только на проверенных интернет-ресурсах с помощью отдельной или виртуальной карты. По его словам, также можно установить лимит трат по карте или вносить небольшую сумму прямо перед покупкой.