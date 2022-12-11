Стало известно о «золотых полках» в магазинах, которые лучше избегать Доцент РЭУ Гончаренко: в магазинах существуют правила «золотых полок»

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В своей работе магазины часто используют методы, стимулирующие покупателей оставить на кассе максимально возможную сумму. Об этом рассказала агентству ПРАЙМ доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко. По ее словам, если человек не хочет оказаться обладателем ненужного и чрезмерно дорогого товара, о таких правилах следует знать.

В частности, Гончаренко рассказала, что продавцы особым образом оформляют торговые прилавки и витрины, где располагают товар с истекающим сроком годности ближе к покупателю, чтобы тому было удобнее его взять.

Также она раскрыла правило «золотой полки», которая располагается на высоте 1,2 — 1,7 метра от пола, на уровне рук и глаз покупателей — туда традиционно выкладывают самые дорогие товары, чтобы повысить шанс на их покупку.

Кроме того, увеличение оборотов продаж в настоящее время чаще достигается не через увеличение стоимости товара, а наоборот — через скидки.

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