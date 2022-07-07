Стало известно, как танцы влияют на работу мозга Эксперт по развитию памяти Шелудченко рассказала, что танцы положительно влияют на работу мозга

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Специалист по развитию мозга Лариса Шелудченко рассказала Lenta.ru. о полезных свойствах танцев. По ее словам, в процессе танца у человека включаются память и внимание, которые со временем развиваются. Также это занятие положительно влияет на психику человека.

Если человек только недавно начал заниматься танцами, то при разучивании движений вырабатывается огромное количество серотонина и эндорфина — гормонов счастья, которые улучшают восприятие информации и настроение. Когда человек счастлив, любой обучающий процесс происходит эффективнее, — подчеркнула она.

Шелудченко заявила, что у опытного танцора кратковременный объем памяти в среднем выше на 25%, чем у человека, который не занимается танцами. Это связано с тем, что во время тренировки необходимо разучивать движения, постоянно их повторять, соблюдать ритм и синхронность с коллегами.

Кроме этого, во время танцев мозг начинает обогащаться кислородом, улучшаются кровообращение и кровоснабжение в организме. Таким образом, по словам эксперта, повышается интеллект.

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