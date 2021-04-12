Стало известно, как распознать фальшивые сигареты

https://static.news.ru/photo/54046d70-84ef-11ea-93ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отличить легальные сигареты от подделок можно будет при помощи специального цифрового кода «Честный знак». Его начали размещать на одобренных законом изделиях с июля 2020 года. Если код отсутствует или не сканируется, это говорит о том, что перед нами подделка. Об этом рассказала директор по связям с органами государственной власти компании «JTI Россия» Василий Груздев.

В интервью агентству ПРАЙМ Груздев пояснил , что также на пачке должны значиться дата изготовления, сведения о производителе, а также максимальная розничная цена и предупреждение о вреде табака на русском языке с наглядными иллюстрациями.

Нелегальная табачная продукция составляет около 10% рынка, она поступает преимущественно из стран ЕАЭС. По словам Груздева, в этой связи государство только в 2020 году недополучило акцизов и НДС на акциз на сумму более 85 млрд рублей

Эксперт полагает, что что установленная с 1 апреля единая минимальная стоимость табачной продукции выступит в качестве дополнительного признака легальности и сократит долю контрафакта на российском рынке.

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