Стало известно, как распознать фальшивые сигареты

Отличить легальные сигареты от подделок можно будет при помощи специального цифрового кода «Честный знак». Его начали размещать на одобренных законом изделиях с июля 2020 года. Если код отсутствует или не сканируется, это говорит о том, что перед нами подделка. Об этом рассказала директор по связям с органами государственной власти компании «JTI Россия» Василий Груздев.
В интервью агентству ПРАЙМ Груздев
Нелегальная табачная продукция составляет около 10% рынка, она поступает преимущественно из стран ЕАЭС. По словам Груздева, в этой связи государство только в 2020 году недополучило акцизов и НДС на акциз на сумму более 85 млрд рублей
Эксперт полагает, что что установленная с 1 апреля единая минимальная стоимость табачной продукции выступит в качестве дополнительного признака легальности и сократит долю контрафакта на российском рынке.
Ранее врач-нарколог доктор медицинских наук Алексей Егоров заявил о том. что предрасположенность к любой зависимости, включая курение, может передаваться по наследству. Об этом писал NEWS.ru.