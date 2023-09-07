Стало известно, как победить храп Врач Елизарова: победить храм поможет удаление миндалин

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Чтобы навсегда избавиться от храпа, необходимо ликвидировать источники инфекции, убрать сужение верхних дыхательных путей и удалить миндалины, рассказала «Радио 1» кандидат медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии РНИМУ им. Пирогова, врач-отоларинголог Людмила Елизарова. Как объяснила врач, человек может храпеть из-за запущенного с детства заболевания или искривленной носовой перегородки.

Если мы уберем сужение верхних дыхательных путей, уберем источники инфекции, удалим миндалины, то результат будет очень хороший и все это пройдет, — сказала Елизарова.

Врач пояснила, что храп свидетельствует о наличии заболевания. Это может быть, например, хронический тонзиллит. Инфекция вызывает воспалительный процесс, отек и, как результат, утолщение тканей. В итоге, все это приводит к сужению дыхательного просвета и переходу на ротовое дыхание.

Храп всегда начинается с носа, а затем переходит на горло. В этом случае человек подсознательно переходит на ротовое дыхание, — добавила специалист.

Эксперт по питанию Эшли Тош ранее сообщила, что сыр, йогурт, мороженое и другие продукты с лактозой, употребленные перед сном, увеличивают выработку слизи в носу и становятся причиной храпа. По ее мнению, ни одна диета не может избавить от храпа в полной мере, однако отказ от приема в пищу ряда продуктов в вечернее время может уменьшить вероятность закупорки дыхательных путей ночью.