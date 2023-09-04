Названы провоцирующие храп продукты Mirror: продукты с лактозой провоцируют храп

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Сыр, йогурт, мороженое и другие продукты с лактозой, употребленные перед сном, увеличивают выработку слизи в носу и становятся причиной храпа, сообщила Mirror эксперт по питанию Эшли Тош. По ее мнению, ни одна диета не может избавить от храпа в полной мере, однако отказ от приема в пищу ряда продуктов в вечернее время может уменьшить вероятность закупорки дыхательных путей ночью.

Сократив потребление обработанных пищевых продуктов, молочных продуктов, пшеницы и сахара, а также включив в свой рацион больше противовоспалительных продуктов, вы можете предотвратить закупорку дыхательных путей и носовых пазух и улучшить поток воздуха во время сна, — сказала Тош.

Она отметила, что для борьбы с ночным храпом людям нужно избегать потребления фастфуда и жирного мяса на ужин, поскольку в них много белка, способствующего выработке мокроты. Также эксперт посоветовала не переедать во второй половине дня.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов сообщил, что храп является одной из основных причин недосыпания у россиян. Он пояснил, что человек может разбудить сам себя звуком, из-за чего сон окажется неполноценным. Недосыпание грозит снижением работоспособности, скорости реакции и иммунитета, а также повышает риски развития инфекционных и онкологических заболеваний.

По словам Кудинова, еще одной причиной может быть заболевание, при котором во время сна останавливается дыхание. Сомнолог пояснил, что каждая остановка представляет собой микропробуждение.