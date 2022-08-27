Стало известно, что будет с музеем Невьянской иконы, созданным Ройзманом Созданный Ройзманом музей Невьянской иконы не планируют передавать государству

Фото: ekbiconmuseum/vk.com

Созданный экс-главой Екатеринбурга Евгением Ройзманом музей Невьянской иконы не планируют передавать государству, сказала изданию «Подъём» помощница экс-мэра Лейла Гусейнова. По ее словам, после обысков учреждение возобновило работу в штатном режиме.

Музей работает в обычном режиме, как и раньше. Никакого ущерба музею не нанесено, просто в день обысков останавливали работу. Никакой его передачи не планируется, он как работал, так и работает. Коллекция сохранена, — сказала Гусейнова.

Ранее в отношении Ройзмана было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Основанием послужило опубликованное бывшим мэром видео на YouTube-канале.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. В ней провели обыски, в ходе которых обнаружили визитные карточки иностранных дипломатов и экс-главы СБУ. Обыски проводились также в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана. Перед началом судебного заседания политик заявил, что не признает вину.

25 августа суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определённых действий. В частности до 29 сентября ему запретили пользоваться средствами связи, интернетом и посещать публичные мероприятия.