Средняя сумма квитанции за коммуналку в РФ выросла в 2021 году на 9%

Средняя сумма квитанции за коммунальные услуги выросла с начала года на 9% и составила 3,4 тысячи рублей. На рост повлияла холодная зима. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт».

Росту среднего чека в указанный период могла способствовать холодная зима 2021 года на фоне аномально тёплой в прошлом году. В зимнем сезоне 2020–2021 температура в батареях была заметно выше, а тепло подавалось дольше по срокам, чем зимой 2019–2020, — отмечается в исследовании банка.

При этом отмечается, что в прошлом году люди провели несколько месяцев в условиях локдауна. Многие просто уехали за город, на дачу. А оставшиеся в городе, пребывая в состоянии неизвестности и нестабильности, решили экономить воду и электричество.

Исследование проводилось на основании операций по оплате ЖКУ через мобильное приложение банка. Данные анализировались за три квартала 2021 года в сравнении с данными аналогичного периода 2020 года.

Ранее россиянам напомнили о субсидии за коммунальные услуги. Жители могут получать её, если тратят на коммунальные платежи более допустимой региональной доли расходов. По сообщению Минстроя РФ, такую поддержку оказывают порядка четверти населения.