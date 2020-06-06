Специалист по безопасности рассказал об уловках лжесотрудников ПФР

Руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев рассказал, как не попасться на уловки мошенников, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают помощь в перерасчёте пенсии.
Специалист в беседе с изданием «Царьград»
Каратаев призвал пожилых людей никогда и никому не сообщать пароли из СМС-сообщений и данные банковских карт. При подозрении на мошенничество следует сразу же звонить в полицию.
Ранее NEWS.ru писал о мошенниках, работающих по схеме SIM-свопинга.
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