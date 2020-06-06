Специалист по безопасности рассказал об уловках лжесотрудников ПФР

https://static.news.ru/photo/cc74cf3c-a80f-11ea-bbed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев рассказал, как не попасться на уловки мошенников, которые представляются сотрудниками Пенсионного фонда и предлагают помощь в перерасчёте пенсии.

Специалист в беседе с изданием «Царьград» сообщил , что лжесотрудники ПФР звонят пожилым людям, сообщают о причитающейся им выплате и говорят, что для получения нужно правильно составить и собрать документы. За это мошенники просят деньги, причём сумма зависит только от их фантазии — у пенсионера могут попросить от 20 до 900 тысяч рублей. В ходе общения злоумышленники также могут пытаться выведать у пенсионеров данные банковских карт.

Каратаев призвал пожилых людей никогда и никому не сообщать пароли из СМС-сообщений и данные банковских карт. При подозрении на мошенничество следует сразу же звонить в полицию.

Ранее NEWS.ru писал о мошенниках, работающих по схеме SIM-свопинга.