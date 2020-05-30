IT-специалист рассказал, как работают мошенники по схеме SIM-свопинга

https://static.news.ru/photo/9144bdc2-a234-11ea-b7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд рассказал о виде мошенничества с перехватом СМС-сообщений от банка.

Он стал популярен в России после того, как подтверждение операции с помощью СМС стало одним из основных, сообщает РИА Новости.

Андрей Дрозд объяснил, что существует термин SIM-свопинг. Мошенник идёт в салон связи с поддельной доверенностью и перевыпускает сим-карту жертвы. Часто злоумышленники сотрудничают с сотрудниками салона связи или сотового оператора.

Однако такой вид мошенничества достаточно сложен, поэтому преступники выбирают жертву наверняка, зная, что у него есть приличная сумма денег.

Всё это трудоёмко, затратно и рискованно. Поэтому такие атаки чаще всего целевые, с большим ущербом для жертвы, когда мошенник уверен, что трудозатраты будут оправданны, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что МЧС России предупредило владельцев бизнеса о случаях мошеннических проверок, которые злоумышленники проводят от имени различных ведомств, вымогая деньги за фальшивые нарушения. В ведомстве отметили, что о мошенничестве следует сообщить на «телефон доверия».