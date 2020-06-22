Создатели «Вампиров средней полосы» не планируют замену Ефремова

https://static.news.ru/photo/dfeadf40-b4ba-11ea-a483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр с места съёмок сериала «Вампиры средней полосы»/vk.com/start_ru

Создатели сериала «Вампиры средней полосы», в котором одну из главных ролей играет Михаил Ефремов, не принимали решения о замене артиста.

Как сообщает РИА Новости, таким образом они опровергли появившуюся ранее информацию, что актёра уберут из сериала.

Никаких решений относительно смены актёрского состава мы не принимали, — цитирует агентство директора по маркетингу компании Yellow, Black and White Александра Ильина.

Он добавил, что сейчас съёмки приостановлены, но часть материала была снята до пандемии.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль актёра врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице от полученных травм. Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Позже актёр записал видеообращение к семье погибшего. Он попросил прощения за случившееся и заявил, что готов оказать им материальную помощь.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр не может выплатить родственникам Сергея Захарова 100 млн рублей, так как у него нет таких денег. Реальный размер ущерба ещё только предстоит обсудить с семьёй погибшего в ДТП водителя фургона, писал NEWS.ru.