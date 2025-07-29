Соучастник теракта в «Крокусе» прячется в Турции. Почему его не выдают РФ

Соучастник теракта в «Крокусе» прячется в Турции. Почему его не выдают РФ

В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появилась неожиданная деталь. Один из обвиняемых признался, что его брат причастен к преступлению. Мужчина проживает в Турции и состоит в террористической группировке «Исламское государство» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Выдадут ли подозреваемого России, что еще о нем известно — в материале NEWS.ru.

Что рассказал обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле»

Один из обвиняемых по делу о бойне в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобир Файзов сообщил о причастности к теракту своего брата, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Он сообщил о причастности к совершению теракта в концертном зале его брата, который является членом ИГИЛ, проживает в Турции, у которого находились Фаридуни и Рачабализода перед приездом в г. Москву», — говорится в изложении его показаний.

Сам Мухаммадсобир Файзов родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование, до теракта он работал парикмахером в барбершопе в Иваново. Там же у него была регистрация.

Выдаст ли Турция нового подозреваемого в причастности к теракту в «Крокусе»

Адвокат пострадавших в теракте Игорь Трунов сообщил NEWS.ru, что у России с Турцией достаточно хорошие отношения, эта страна, как правило, выдает преступников РФ. Он напомнил, что сейчас на скамье подсудимых находятся не все причастные к преступлению. По словам адвоката, материалы дела сейчас засекречены, потому что в них имеются сведения о розыске этих лиц.

Мухаммадсобир Файзов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

«Многое зависит от того, с какой целью он предоставил жилье и был ли он осведомлен о готовящемся теракте. И если он это понимал и осознавал, но делал это умышленно, то есть понимал, что эти деньги тратятся на теракт и он часть этого плана, — ну, конечно, он входит в состав организованной группы, и, естественно, у Российской Федерации будут требования о его выдаче, привлечении к ответственности», — сказал Трунов, комментируя роль скрывшегося в Турции возможного пособника террористов.

Он добавил, что сейчас даже нельзя приблизительно назвать максимальный срок наказания для этого предполагаемого соучастника, потому что квалификация его действий на данный момент — оперативная тайна. Кроме того, по словам Трунова, одно уголовное дело уже поступило в суд, а второе еще находится на стадии расследования.

«То ли она (квалификация его действий. — NEWS.ru) будет развернута в полном объеме как участие в теракте, то ли как пособничество, посредничество. Тогда это в части наказания учитывается, и наказание несколько мягче», — отметил он.

Что еще стало известно о фигурантах дела о теракте в «Крокусе»

Журналисты со ссылкой на материалы дела также написали, что один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в день трагедии рекомендовал младшему брату включить телевизор. Фигурант заявил родственнику, что там покажут «что-то интересное».

За несколько часов до нападения Мустакиме Солиев, его брат Умеджон Солиев и Шахромджон Гадоев находились в кафе. В это время второй из них получил сообщение на свой телефон от предполагаемого лидера афганского крыла «Исламского государства» Абу Мунзира. После этого Умеджон, как утверждалось, сказал своим спутникам разойтись по домам и включить телевизоры, предвкушая некий «интересный» эфир.

Фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шахромджон Гадоев и Мустаким Солиев (слева направо) в Басманном суде во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста Фото: Иванец Алиса/ТАСС

Оба брата Солиевы и Гадоев фигурируют в деле как обвиняемые. Следователи установили, что Шахромджон по указанию Умеджона доставил в Москву оружие, которое было использовано во время теракта.

Кроме того, из материалов дела журналисты узнали, что соучастники исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» А. И. Беков и А. М. Хикматов готовились взорвать развлекательный центр «Москва» в Каспийске в Республике Дагестан в феврале — марте 2024 года. По данным следствия, для этой атаки Шахромджон Гадоев, Умеджон Солиев и Зубайдулло Исмоилов собрали взрывное устройство. Они не смогли довести задуманное до конца, поскольку были арестованы сотрудниками правоохранительных органов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. От рук террористов погибли 149 человек. Четверо исполнителей — Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов — попытались скрыться, но были задержаны в Брянской области по пути на Украину. Личности соучастников террористов были установлены позднее.

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