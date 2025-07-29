Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 09:52

Фигурант дела о «Крокусе» сказал брату ждать по ТВ «что-то интересное»

Фигурант дела о «Крокусе» в день теракта посоветовал брату смотреть телевизор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из обвиняемых по делу о теракте в КЗ «Крокус Сити Холл» в день трагедии рекомендовал своему младшему брату включить телевизор, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы. Фигурант заявил родственнику, что там покажут «что-то интересное».

Выяснилось, что за несколько часов до нападения Мустакиме Солиев, его брат Умеджон Солиев и Шахромджон Гадоев находились в кафе. В это время Умеджон Солиев получил сообщение на свой телефон от предполагаемого лидера афганского крыла «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абу Мунзира. После этого Умеджон, как утверждается, сказал своим спутникам разойтись по домам и включить телевизоры, предвкушая некий «интересный» эфир.

Оба брата Солиевых – Умеджон и Мустакиме, а также Гадоев, фигурируют в деле как обвиняемые. Следователи установили, что Шахромджон Гадоев по указанию Умеджона Солиева доставил в Москву оружие, которое злоумышленники затем применили во время теракта.

Ранее стало известно, что соучастники исполнителей теракта в «Крокусе» А. И. Беков и А. М. Хикматов готовились взорвать развлекательный центр в дагестанском Каспийске. Они планировали сделать это в феврале или марте 2024 года.

теракты
уголовные дела
фигуранты
Крокус Сити Холл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки миллионов таблеток из Дубны заполняют российские аптеки
Обстрелы ВСУ вызвали перебои с водой и светом в российском регионе
Антенну для 5G отечественного производства успешно испытали в Москве
«Живыми отсюда не выйдете: боец «Айдара» вспомнил о жестокости командования
Юрист объяснила, как загорать в парках и не нарваться на штраф
В Ростовской области погибли двое саперов при разминировании дрона
Девушка осталась без скальпа после посещения ярмарки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 июля, фото и видео
«Вампир» Краснов высказался о дальнейшем участии в «Битве экстрасенсов»
«Забрал все мои рекорды»: экс-игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с поездом
В Краснодарском крае местные жители задержали подозреваемого в педофилии
В московском зоопарке попал на видео недавно родившейся кенгуренок
Один из главных союзников России оценил возможную встречу Путина и Трампа
На Западе раскрыли, как премьер-министр Великобритании окажется в изоляции
Таксиста из Узбекистана заподозрили в изнасиловании россиянки
Украинка на глазах ребенка жестоко расправилась с мужем, узнав его тайну
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Вдова бойца СВО свозила любовника в Египет на «гробовые» и попала под суд
Политолог объяснил, как использовать взлом «Аэрофлота» в интересах России
В Екатеринбурге обнаружили тело служившего в Росгвардии россиянина
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.