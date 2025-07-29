Фигурант дела о «Крокусе» сказал брату ждать по ТВ «что-то интересное» Фигурант дела о «Крокусе» в день теракта посоветовал брату смотреть телевизор

Один из обвиняемых по делу о теракте в КЗ «Крокус Сити Холл» в день трагедии рекомендовал своему младшему брату включить телевизор, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы. Фигурант заявил родственнику, что там покажут «что-то интересное».

Выяснилось, что за несколько часов до нападения Мустакиме Солиев, его брат Умеджон Солиев и Шахромджон Гадоев находились в кафе. В это время Умеджон Солиев получил сообщение на свой телефон от предполагаемого лидера афганского крыла «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Абу Мунзира. После этого Умеджон, как утверждается, сказал своим спутникам разойтись по домам и включить телевизоры, предвкушая некий «интересный» эфир.

Оба брата Солиевых – Умеджон и Мустакиме, а также Гадоев, фигурируют в деле как обвиняемые. Следователи установили, что Шахромджон Гадоев по указанию Умеджона Солиева доставил в Москву оружие, которое злоумышленники затем применили во время теракта.

Ранее стало известно, что соучастники исполнителей теракта в «Крокусе» А. И. Беков и А. М. Хикматов готовились взорвать развлекательный центр в дагестанском Каспийске. Они планировали сделать это в феврале или марте 2024 года.