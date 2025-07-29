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29 июля 2025 в 15:06

Адвокат рассказал, выдаст ли Турция подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Адвокат Трунов: Турция может выдать предполагаемого участника теракта в Крокусе

Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Муродали Рачабализоде, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Муродали Рачабализоде, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов Фото: Михаил Воскресенский /РИА Новости

Турция чаще всего выдает преступников РФ, рассказал в беседе с NEWS.ru адвокат пострадавших в теракте в «Крокус сити холле» Игорь Трунов, комментируя информацию о местонахождении нового подозреваемого в этой стране. Ранее обвиняемый в исполнении преступления Мухаммадсобир Файзов раскрыл, что к теракту причастен его брат.

С Турцией у нас достаточно хорошие отношения, и Турция, как правило, выдает преступников Российской Федерации, — сказал Трунов.

По словам Файзова, которые привели журналисты со ссылкой на материалы дела, его брат проживает в Турции и является членом «Исламского государства» (ИГИЛ) (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он также раскрыл, что у родственника проживали два других обвиняемых — Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода — перед приездом в Москву.

То, что он предоставил жилье, здесь же зависит много от того, он имел целью, он был осведомлен о готовящемся теракте? И если он это понимал, если он это осознавал и делал это умышленно, он понимал, что эти деньги тратятся на теракт. И он часть этого плана, ну, конечно, он входит в состав организованной группы и, естественно, будут требования Российской Федерации о выдаче его, привлечении к ответственности, — указал Трунов.

Он добавил, что сейчас нельзя даже приблизительно назвать максимальный срок наказания для этого предполагаемого соучастника, потому что квалификация его действий на данный момент является оперативной тайной.

Ранее стало известно, что один из обвиняемых по делу о теракте в КЗ «Крокус Сити Холл» в день трагедии рекомендовал своему младшему брату включить телевизор. Фигурант заявил родственнику, что там покажут «что-то интересное».

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Максим Ширяев
М. Ширяев
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