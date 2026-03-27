Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 10:28

Составлен топ красных флагов, которые укажут на мошенников

Доцент Щербаченко: мошенник под видом сотрудника МВД откажется от очной встречи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Преступник, выдающий себя за сотрудника МВД, откажется от очной встречи с гражданином, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, представители правоохранительных органов никогда не осуществляют свои операции по телефону.

Звонки или смс-сообщения от лиц, которые действуют под видом правоохранительных органов, с требованием передать данные или перевести деньги — мошеннические. Настоящие представители МВД никогда не проводят свои операции по телефону, не просят отправить денежные средства на безопасный счет и не дают указания совершить действия, тем более противоправные. Насторожить должно, если сотрудник отказывается от вашего очного визита. Скажите мошенникам: «Закажите пропуск, я сам подъеду!», «Уточните адрес организации», — предупредил Щербаченко.

Он подчеркнул, что злоумышленники нередко выдвигают ультиматумы и запрещают общение с родственниками, требуя сохранения конфиденциальности разговора. По словам Щербаченко, мошенники также пытаются вызвать страх, угрожая уголовной ответственностью. Кроме того, отметил доцент, жертву могут запугать сообщением о несчастье с близким человеком.

Еще один индикатор — требование совершить немедленное действие: передать деньги курьеру, приехать к банкомату и снять все деньги с карты или счета. Также возможны варианты с передачей данных мошенникам, сфотографировав документы или проследив за кем-то. Если поступил звонок незнакомого человека с неизвестного номера, просто положите трубку. Перезвоните на официальный номер телефона Почты России, горячей линии банка или МВД, ФСБ и других правоохранительных органов. Нередко злоумышленники сообщают, что вы «ошибочно установили самозапрет» [на кредиты], и просят открыть приложение «Госуслуги», — добавил Щербаченко.

Он отметил, что для защиты от мошенничества не стоит вступать в диалог с незнакомыми людьми. Доцент посоветовал периодически проверять состояние счетов и операции по картам в приложении банка. О противоправных действиях, по словам Щербаченко, следует сообщать по телефонам 102 и 112.

Ранее вице-президент по информационной безопасности МТС Банка Илья Зуев сообщил, что мошенники начали массово использовать искусственный интеллект и ботов для атак на банковские приложения граждан. По его словам, они создают целые фермы из смартфонов для круглосуточного имитирования действий клиентов с целью выявления уязвимостей.

мошенники
советы
схемы
россияне
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.