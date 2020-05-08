Сообщение о минировании больницы в Коммунарке не подтвердилось

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Глава руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала о первом этапе снятия карантинных мер. По её словам, на нём будут открыты салоны красоты, а также магазины одежды и обуви.

Залы торговых точек не должны превышать 400 кв.м., а покупатели будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, передаёт «Стопкоронавирус.рф». Также откроют ателье, предприятия бытовых услуг и непродовольственные магазины. Кроме того, родителям разрешат...