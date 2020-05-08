Сообщение о минировании больницы в Коммунарке не подтвердилось

Угроза взрыва больницы в Коммунарке, где лечатся пациенты от коронавируса, оказалась ложной.
Об этом
Ранее неизвестные сообщили в правоохранительные органы о взрывном устройстве, заложенном в больнице. Администрация приняла решение не эвакуировать медицинское учреждение.
9 мая также сообщение о минировании получил московский аэропорт Домодедово. Неизвестные сообщили о бомбах в самолётах, которые вылетели в Сочи и Уфу. Анонимка пришла на почту колл-центра воздушной гавани, писал NEWS.ru.
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