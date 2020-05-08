Общество

Сообщение о минировании больницы в Коммунарке не подтвердилось

17:22, 09 мая 2020 13
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Угроза взрыва больницы в Коммунарке, где лечатся пациенты от коронавируса, оказалась ложной.

Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее неизвестные сообщили в правоохранительные органы о взрывном устройстве, заложенном в больнице. Администрация приняла решение не эвакуировать медицинское учреждение.

9 мая также сообщение о минировании получил московский аэропорт Домодедово. Неизвестные сообщили о бомбах в самолётах, которые вылетели в Сочи и Уфу. Анонимка пришла на почту колл-центра воздушной гавани, писал NEWS.ru.

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