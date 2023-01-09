Сомелье раскритиковал способ проверки свежести пива с помощью соли Пивной сомелье Сусов: свежесть пива невозможно определить с помощью соли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверить свежесть пива, добавив в бокал с напитком соль, невозможно, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» пивной сомелье Юрий Сусов. По его словам, возникающая в пиве реакция является высвобождением углекислоты, которая способна лишь показать степень его газированности, а точнее насыщенности кислородом. К примеру, в пиве на азоте даже соль не вызовет никакой реакции вне зависимости от свежести, пояснил эксперт.

Есть пиво на азоте, как Гиннесс или эли мягкой естественной газации. С ними даже при максимальной свежести никакой реакции не будет, — добавил Сусов.

Пивной сомелье добавил, что понятие «свежего пива» также остается неопределенным. Он уточнил, что пиво в бутылке не портится даже после истечения срока годности, а лишь теряет вкусовые качества. Однако это может произойти и раньше — например, солнечный свет плохо влияет на хмель, из-за чего тот выпадает в осадок, а вкус напитка меняется. Помимо того, некоторые сорта пива изначально варятся на подсоленной воде, заключил Сусов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ранее заявил, что в Госдуму внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии. По его словам, основная задача в том, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом.