В Госдуме захотели запретить продажи пива без лицензии Депутат Хамзаев: в Госдуму внесут законопроект о запрете продажи пива без лицензии

Фото: Slavomir Kubes/CTK/Global Look Press

Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что в Госдуму внесут законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии, передает РИА Новости. По его словам, основная задача в том, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом.

Сейчас мы предлагаем подключить пиво в систему ЕГАИС. В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, — сказал Хамзаев.

Он добавил, что это позволит уменьшить долю контрафакта на рынке.

Ранее сообщалось, что в России сохранится запрет на продажу пива и пивных напитков на стадионах, утверждают источники «Спорт-Экспресс». Эта тема была вынесена на обсуждение в 2022 году в связи с решением правительства Москвы разрешить продажу слабоалкогольных напитков (до 16,5 градуса) в культурных и спортивных заведениях. Тогда инициативу поддержал президент Российской федерации спорта (РФС) Александр Дюков. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 2005 года.