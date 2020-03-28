Телеведущий Владимир Соловьёв выразил недоумение по поводу того, что накануне нерабочей недели россияне бросились отовариваться в магазинах. Он также задал вопрос, которым намекнул соотечественникам, что у коронавируса нет выходных.
Завтра выходные с самоизоляцией, поэтому сегодня в магазинах аншлаг? Народ считает, что у коронавируса выходной сегодня? — задался вопросом телеведущий в своём Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что развитие онлайн-доставки сейчас переживает взрывные времена. Бизнес, прежде всего малый, поставлен в жёсткие условия по выживанию. Во время вынужденной нерабочей недели довольно актуальной для россиян становится доставка еды и товаров. Какие перспективы развития этой отрасли существуют в РФ? Подробности читайте в материале NEWS.ru.