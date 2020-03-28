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Услуги гадалок и астрологов стали пользоваться повышенным спросом на фоне ситуации с коронавирусом. Людей интересует, когда закончится эпидемия, получится ли сохранить работу, можно ли будет съездить в отпуск.

При этом расценки на услуги магии совершенно разные. Так, астролог из программы «Давай поженимся!» Василиса Володина берёт за свои услуги 300 тысяч рублей, пишет KP.RU. Эфиры сделали астролога популярной, что...