Развитие онлайн-доставки сейчас переживает взрывные времена. Бизнес, прежде всего, малый поставлен в жёсткие условия по выживанию. Прямой поддержки государства ждать не приходится, к тому же предпринимателям был послан «месседж» от Михаила Мишустина о том, что увольнения в период кризиса приведут к проверкам предприятий и компаний со стороны прокуратуры и ФНС. Во время вынужденной нерабочей недели довольно актуальной для россиян становится доставки еды и товаров. Какие перспективы развития этой отрасли существуют в РФ? Справятся ли отечественные фирмы с возросшей нагрузкой? И как можно использовать доставку, чтобы спасти свой бизнес? Подробности — в материале NEWS.ru.

Сервисы онлайн-доставки от пандемии коронавируса только выигрывают, если компании вовремя вносят коррективы, в том числе и в виде дополнительного найма. В Amazon, например, заявляли о найме дополнительно 100 тысяч сотрудников на склады и в отдел доставки.

Между тем в России процесс адаптации бизнеса к распространению вируса тоже не стоит на месте. Так, тот же «МегаФон» начинает продавать сим-карты с доставкой на дом. Lamoda, Ozon и Myshop вводят бесконтактную доставку. Согласно последним данным, доля заказов товаров «до двери» выросла на 20%, а средние мартовские показатели доставки «до порога» у некоторых игроков рынка на 60% превышают статистику за весь IV квартал 2019 года даже с учётом всех зимних праздников.

Как пояснил NEWS.ru основатель CRM-сервиса для предпринимателей Brizo Дмитрий Иваночек, те, кто не смог компенсировать провал оффлайн-продаж, просят администрации торговых центров снизить арендную плату и не исключают возможности полного закрытия своих магазинов. Например, такие проблемы испытывает сейчас холдинг «Зара СНГ».

Это говорит о том, что без налаженного канала e-commerce и актуальных опций доставки компания фактически обречена. Дмитрий Иваночек основатель CRM-сервиса для предпринимателей Brizo основатель CRM-сервиса для предпринимателей Brizo

Несмотря на то, что бесконтактная доставка показывает хорошие цифры для бизнеса, многие компании в настоящее время ищут новые ходы. Например, всё чаще речь заходит об использовании специальных дронов.

Идея заманчивая, но сейчас нереализуемая. Основная сложность — в государственном регулировании, — сказал эксперт.

Именно поэтому мы, скорее, увидим роботов-доставщиков, над которыми работают те же Сбербанк или «Яндекс», а не летающие дроны с посылками.

По прогнозам Института Коха, коронавирус будет бушевать на планете ещё 2 года. Это совсем не означает двухлетнего карантина, но перспективы возвращения оффлайн-ритейла и оффлайн-коммуникаций на докоронавирусные позиции туманны. Поэтому самой логичной тактикой видится не пережидание кризиса, а поиск новых возможностей, которые позволят удерживать клиента в высоком покупательском тонусе, в том числе использование методик Direct-to-consumer и возможностей CRM.

Однако мировые лидеры, в том числе Владимир Путин и Дональд Трамп, уверены, что кризис продлится недолго — несколько месяцев, после чего пойдёт на спад. Оптимизм, конечно, сейчас не помешает, но вот бизнес привык реально смотреть на проблемы. И главная задача для предпринимателей — спасти свои компании, оптимизировав расходы и диверсифицировав производство.