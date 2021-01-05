Соловьёв иронично отреагировал на слова Зеленского о событиях в США

https://static.news.ru/photo/e33e45ae-50ed-11eb-a8b2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: vrsoloviev/instagram.com

Российский телеведущий Владимир Соловьёв язвительно отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о беспорядках на территории Вашингтона. Журналист в своём комментарии по этому поводу упомянул о событиях на Майдане.

В США вечером 6 января начались беспорядки на фоне заседания Конгресса США, который должен был утвердить окончательные итоги президентских выборов. Из-за серьёзных столкновений протестующих с полицией возле Капитолия парламентариев пришлось временно эвакуировать с Капитолийского холма.

Протестующие ворвались в здание конгресса, но их выбили оттуда силы правопорядка. В ходе беспорядков погибли четыре человека. При этом Трамп, поначалу звавший своих сторонников к Капитолию, заявил, что он за мирный протест. На следующий день конгресс утвердил Джо Байдена в качестве президента США.

Украинский лидер, в свою очередь, назвал беспорядки в столице США «ужасным нападением». Кроме того, он не упомянул о четверых погибших протестующих.

То есть Зеленский всё-таки против Майдана? — отреагировал на слова политика Соловьёв в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, издание «Страна.ua» осудило Зеленского за его слова о беспорядках.