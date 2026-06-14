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14 июня 2026 в 07:10

Соль против вишневой мухи: копеечный способ помогает сохранить ягоды чистыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Каждый, у кого растет вишня, знает это разочарование: ягоды красивые снаружи, а внутри — неприятный сюрприз. Оказывается, справиться с вишневой мухой можно без дорогих препаратов и лишней химии. Старый дачный способ с обычной солью до сих пор помогает многим сохранить урожай.

Главное — не упустить момент. После цветения, когда появляются маленькие зеленые ягоды, под деревом нужно убрать мусор и сорняки. Затем по приствольному кругу рассыпают крупную соль — примерно килограмм на квадратный метр. После этого землю очень обильно проливают водой, чтобы соль растворилась и пропитала верхний слой почвы.

Именно там зимуют куколки вишневой мухи. Солевой раствор мешает вредителям выбраться наружу и сокращает их количество. Полностью избавиться от мухи за один сезон вряд ли получится, но ягод с червями станет заметно меньше. Для лучшего результата важно вовремя собирать урожай и не оставлять падалицу под деревом.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что червивой вишни стало гораздо меньше уже в первый сезон. А еще она советует рыхлить землю под деревом ранней весной — так часть куколок вредителя погибает еще до вылета.

Ранее сообщалось, что морозник махровый часто называют находкой для ленивого садовода. Он не требует постоянного ухода, но при этом украшает участок долгие годы.

Проверено редакцией
Общество
ягоды
вишня
мухи
Марина Макарова
М. Макарова
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