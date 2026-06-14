Соль против вишневой мухи: копеечный способ помогает сохранить ягоды чистыми

Каждый, у кого растет вишня, знает это разочарование: ягоды красивые снаружи, а внутри — неприятный сюрприз. Оказывается, справиться с вишневой мухой можно без дорогих препаратов и лишней химии. Старый дачный способ с обычной солью до сих пор помогает многим сохранить урожай.

Главное — не упустить момент. После цветения, когда появляются маленькие зеленые ягоды, под деревом нужно убрать мусор и сорняки. Затем по приствольному кругу рассыпают крупную соль — примерно килограмм на квадратный метр. После этого землю очень обильно проливают водой, чтобы соль растворилась и пропитала верхний слой почвы.

Именно там зимуют куколки вишневой мухи. Солевой раствор мешает вредителям выбраться наружу и сокращает их количество. Полностью избавиться от мухи за один сезон вряд ли получится, но ягод с червями станет заметно меньше. Для лучшего результата важно вовремя собирать урожай и не оставлять падалицу под деревом.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что червивой вишни стало гораздо меньше уже в первый сезон. А еще она советует рыхлить землю под деревом ранней весной — так часть куколок вредителя погибает еще до вылета.

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