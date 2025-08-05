Сочная запеканка с тропическими нотками — рецепт на ужин

Запеканка с курицей и ананасами — это необычное и вкусное блюдо, которое сочетает нежное мясо с тропическими нотками. Сметанная заливка делает запеканку сочной, а сырная корочка добавляет пикантности. Такое блюдо станет отличным вариантом для сытного ужина или обеда.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

лук — 1 шт.;

помидоры — 2–3 шт.;

консервированные ананасы — 200 г;

сметана — 3 ст. л.;

яйца — 3 шт.;

сыр — 100 г;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до прозрачности. Куриное филе, помидоры и ананасы нарежьте кубиками. В форму для запекания выложите курицу, лук, помидоры и ананасы. Взбейте яйца со сметаной, посолите и поперчите. Залейте смесью ингредиенты, сверху посыпьте тертым сыром. Запекайте при 200 °C 30–40 минут до золотистой корочки.

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