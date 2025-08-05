Сочная запеканка с тропическими нотками — рецепт на ужин

Запеканка с курицей и ананасами — это необычное и вкусное блюдо, которое сочетает нежное мясо с тропическими нотками. Сметанная заливка делает запеканку сочной, а сырная корочка добавляет пикантности. Такое блюдо станет отличным вариантом для сытного ужина или обеда.
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- помидоры — 2–3 шт.;
- консервированные ананасы — 200 г;
- сметана — 3 ст. л.;
- яйца — 3 шт.;
- сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
- Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до прозрачности.
- Куриное филе, помидоры и ананасы нарежьте кубиками.
- В форму для запекания выложите курицу, лук, помидоры и ананасы.
- Взбейте яйца со сметаной, посолите и поперчите.
- Залейте смесью ингредиенты, сверху посыпьте тертым сыром.
- Запекайте при 200 °C 30–40 минут до золотистой корочки.
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