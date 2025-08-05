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05 августа 2025 в 13:20

Сочная запеканка с тропическими нотками — рецепт на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка с курицей и ананасами — это необычное и вкусное блюдо, которое сочетает нежное мясо с тропическими нотками. Сметанная заливка делает запеканку сочной, а сырная корочка добавляет пикантности. Такое блюдо станет отличным вариантом для сытного ужина или обеда.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • лук — 1 шт.;
  • помидоры — 2–3 шт.;
  • консервированные ананасы — 200 г;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на масле до прозрачности.
  2. Куриное филе, помидоры и ананасы нарежьте кубиками.
  3. В форму для запекания выложите курицу, лук, помидоры и ананасы.
  4. Взбейте яйца со сметаной, посолите и поперчите.
  5. Залейте смесью ингредиенты, сверху посыпьте тертым сыром.
  6. Запекайте при 200 °C 30–40 минут до золотистой корочки.

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еда
ананас
рецепты
курица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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