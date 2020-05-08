Собянин возложил цветы к памятнику маршалу Жукову

https://static.news.ru/photo/2b32ae34-91f1-11ea-b901-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин почтил память павших в годы Великой Отечественной войны и возложил цветы к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади столицы.

Церемония прошла в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Из-за ситуации с коронавирусом в ней впервые не смогли принять участие ветераны. Вместо них это сделали волонтёры — активисты городского центра «Мосволонтёр», участники акции «Цветы Победы», передаёт «Интерфакс».

Мэр Москвы возложил к памятнику маршалу Жукову букет красных роз и минутой молчания почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее NEWS.ru писал, что в честь Дня Победы президент Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве. Таким образом он почтил память погибших в Великой Отечественной войне.