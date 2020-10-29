Собянин: вакцинация от COVID-19 в Москве может начаться до конца года

https://static.news.ru/photo/e9f2a70a-1a15-11eb-8404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовая вакцинация москвичей от коронавируса может начаться в конце ноября — начале декабря текущего года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Производители вакцины подходят к стадии массового выпуска, как я и говорил. Поэтому надеюсь, что в ноябре — декабре мы получим уже большие объёмы вакцины для того, чтобы уже давать возможность свободно записываться для вакцинирования, — сказал Собянин.

По его словам, в настоящее время проводятся массовые испытания вакцины, в которых принимают участие десятки тысяч человек. Кроме того, прививаются социальные группы риска — учителя и врачи. На сегодняшний день привито более 20 тыс. человек.

Сегодня мы боремся только лекарствами и карантинными мерами. А дальше будет вакцина, благодаря которой появится достаточно большая прослойка населения, у которой будет иммунитет после вакцинации. Сегодня этот иммунитет появляется естественным путём после болезни, — заявил Собянин.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации до конца года. Он также выразил благодарность центру имени Гамалеи и «Вектору» за создание коронавирусных вакцин и отметил, что испытания проходят без сбоев.