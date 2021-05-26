Собчак обматерила российский МИД за бездействие

https://static.news.ru/photo/462d48f0-be3e-11eb-8959-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: sob4ak/facebook.com

Телеведущая Ксения Собчак в резких выражениях обвинила российских дипломатов в Минске в бездействии после ареста гражданки России Софии Сапеги. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Напомним, что Сапега была задержана вместе с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске. Телеведущая заявила, что российский МИД при этом не выполняет своих обязанностей.

Почти сутки морозились. Не могли ничего выяснить, ничего заявить, попасть к задержанной. Российские (нецензурное слово. — NEWS.ru) дипломаты! Огромная страна, огромная мощь, перед кем они спасовали? — задалась вопросом Собчак.

Она также выразила уверенность в том, что вне зависимости от виновности Сапеги главная обязанность её родины состоит в том, чтобы ей помогать. И привела в пример дипломатов США в аналогичных ситуациях.

Сапега была задержана 23 мая в столице Белоруссии. Позже девушку арестовали на два месяца. Сообщалось, что её подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что российское диппредставительство получило от белорусских властей разрешение на консульский доступ, после чего сотрудник посольства встретился с задержанной Софией Сапегой 25 мая.