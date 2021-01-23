В Москве во время протестов пострадали 39 правоохранителей

https://static.news.ru/photo/061d3ea8-5d8d-11eb-b216-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

С начала протестных акций 23 января в Москве пострадали около 40 сотрудников правоохранительных органов. Серьёзных повреждений никто не получил.

Из сотрудников правоохранительных органов пострадали 39 человек. Но травмы незначительные, — рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Следователи начали доследственную проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах в центре Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появились кадры, как участники демонстраций в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального на Трубной площади в Москве пытаются помочь одному из сотрудников ОМОНа, который держался за лицо. Вероятнее всего, кто-то из активистов применил против правоохранителя перцовый баллончик.

На попавшем в Сеть видеоролике видно, как сотрудник правоохранительных органов движется по площади, протирая глаза. К нему подходят сочувствующие активисты с предложениями чем-нибудь помочь, однако полицейский молча уходит прочь.

Также ранее появлялась информация о том, что один из полицейских пострадал, когда активисты прорывались через ограждения на Пушкинской площади. Силовик был опрокинут толпой и получил удар по голове железным ограждением, ему оказали помощь.

На несанкционированных митингах, которые 23 января проходят во многих городах России, уже задержаны более 1,3 тысячи человек, в том числе известно о 400 задержанных в Москве.

Согласно оценкам МВД, на митинг в столице России собрались около четырёх тысяч человек. СМИ сообщали о 15 тысячах демонстрантов.

NEWS.ru публиковал видео из окна одного из домов по Тверской улице. С высоты можно увидеть толпы людей на Тверской улице и Пушкинской площади.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал его на 30 суток. Навального обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В частности, он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».