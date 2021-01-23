На Трубной площади протестующие пытались помочь пострадавшему полицейскому

https://static.news.ru/photo/e6218504-5d8d-11eb-bbe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/meduzalive/t.me

В Москве на Трубной площади участники демонстрации в поддержку Алексея Навального попытались оказать помощь сотруднику правоохранительных органов, который держался за лицо. Вероятнее всего, кто-то из активистов применил против омоновца перцовый баллончик.

На попавшем в Сеть видеоролике видно, как сотрудник правоохранительных органов движется по площади, протирая глаза. К нему подходят сочувствующие активисты с предложениями чем-нибудь помочь, однако полицейский молча уходит прочь.

Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Медуза».

Ранее NEWS.ru сообщал, что на протестной акции в поддержку Навального в Красноярске сотрудник правоохранительных органов в Красноярске оказал первую помощь одному из участников демонстрации, которому стало плохо, и вызвал ему скорую помощь.

На несанкционированных митингах, которые 23 января проходят во многих городах России, уже задержаны более 1,3 тысячи человек, в том числе стало известно о 400 задержанных в Москве.

Согласно оценкам МВД, на митинг в столице России собрались около четырёх тысяч человек. СМИ сообщали о 15 тысячах демонстрантов.

NEWS.ru публиковал видео из окна одного из домов по Тверской улице. С высоты можно увидеть толпы людей на Тверской улице и Пушкинской площади.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».