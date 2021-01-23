Сотрудник ОМОНа пострадал на протестной акции в Москве

https://static.news.ru/photo/f000c44c-5d81-11eb-91ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в центре Москвы пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Инцидент произошёл на Пушкинской площади в Москве.

Боец ОМОНа упал, когда демонстранты попытались прорвать ограждение. Пострадавший после падения получил удар по голове металлической оградой. Ему оказывают помощь, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

На Пушкинской площади в Москве, а также на центральных улицах других российских городов 23 января проходят несанкционированные властями акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Согласно оценкам МВД, на митинг в Москве собрались около четырёх тысяч человек. СМИ сообщали о 15 тысячах демонстрантов.

NEWS.ru публиковал видео из окна одного из домов по Тверской улице. С высоты можно увидеть толпы людей на Тверской улице и Пушкинской площади.

По всей России на акциях протеста уже были задержаны более тысячи человек, в столице правоохранители задержали 191 участника демонстрации на Пушкинской площади. Также появлялась информация о пострадавших активистах: очевидцы сообщали, что с Пушкинской площади выводили несколько человек в крови.

Основателя ФБК Алексея Навального задержали по прибытии после лечения в Германии прямо в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд, заседание которого прошло в отделении полиции, куда доставили оппозиционера, арестовал задержанного на 30 суток. Его обвиняют в том, что он отказался исполнять требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции — Навальный не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Накануне появлялись сообщения о том, что многих представителей штаба Навального в различных городах задержали или арестовали на несколько суток из-за призывов к участию в несанкционированных акциях в поддержку политика, которого содержат в СИЗО «Матросская Тишина».