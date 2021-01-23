СК РФ проводит проверки по фактам применения насилия к силовикам в Москве

https://static.news.ru/photo/d55e9162-5d8d-11eb-a91f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали доследственную проверку по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированных митингах в центре Москвы. Об этом рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение ряда доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, — цитирует ТАСС Иванову.

Она отметила, что в ходе несанкционированных акций в столице было выявлено несколько таких случаев.

Ранее стало известно, что во Владивостоке следователи возбудили уголовное дело на 28-летнего местного жителя, которого уже задержали, и на разыскиваемого в данный момент неизвестного мужчину в маске за применение насилия в отношении правоохранителей в ходе несанкционированной акции протеста.

Как сообщал NEWS.ru, с начала протестных акций 23 января в Москве пострадали около 40 сотрудников правоохранительных органов. Серьёзных повреждений никто не получил.

23 января в Москве и других российских городах проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сотрудники штаба политика призвали принять в них участие и требовать освобождения блогера, которого задержали 17 января.